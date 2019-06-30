В нефтяной столице всю ночь и утро сегодняшнего дня шёл проливной дождь, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Службы ЖКХ борются с последствиями непогоды. Сегодня, по данным региональной службы коммуникаций, задействовано 16 единиц техники, а это половина машин спецавтобазы, шесть единиц местного водоканала и два вакуума частных организаций. - Жители Атырау могут сообщать адреса затопленных улиц в чат-канал Телеграмм "Акимат Атырауской области" и по номеру диспетчерской службы +7 7122 354-131, - уточнили в акимате.