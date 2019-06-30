Иллюстративное фото из архива "МГ" В Кызылорде подопечные главного тренера Артура Авакянца встретились с клубом «Байконур». Уже в первом тайме гости смогли дважды отличиться. Сначала Сергей Басов оказался проворней всех в штрафной площадке хозяев, замкнув передачу с углового. Затем Ерболат Рустемов вышел один на один с вратарем хозяев и отправил мяч в ворота. Во втором тайме попытки хозяев отыграться не привели к успеху. Уральцы четко действовали в обороне. Матч завершился победой "Акжайыка" со счетом 2:0. -Тяжелая игра получилась из-за погодных условий. Да и поле искусственное. Играть на нем в сорокаградусную жару нелегко. Главное, что добыли три очка в гостях у достойного соперника, - отметил Сергей Басов. Автор второго гола Ерболат Рустемов заявил, что залогом победы стало выполнение тренерских установок на матч. -«Байконур» - это клуб, который воспитал меня. Я забил свой дебютный гол за «Акжайык» именно в ворота этой команды, - сказал он. После 12 тура ФК «Акжайык» идет на пятом месте в турнирной таблице. В субботу , 6 июля уральцы примут на стадионе имени Петра Атояна «Кайрат-Жастар» из Алматы.