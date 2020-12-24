Иллюстративное фото из архива "МГ" Нормы об ужесточении наказаний для педофилов предусмотрены в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий". Ранее депутаты Сената внесли в него некоторые дополнения и направили в Мажилис. Мажилис согласился с дополнениями верхней палаты Парламента. Закон направят на подпись Президенту Казахстана. Поправки вводятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Закон "Об административном надзоре". Они направлены на ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, содержание педофилов в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, исключение их помилования и досрочного освобождения. Расширен круг преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Одновременно расширен круг уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение которых применяется пожизненный запрет занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Также по делам о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних предусмотрен прямой запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией за уголовное правонарушение на сокращение неотбытой части наказания. Предусматривается право суда при определении принудительных мер медицинского характера наряду с химической кастрацией назначать лечение склонности к сексуальному насилию и расстройства сексуального предпочтения. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание для педофилов, выступая с Посланием к народу Казахстана 1 сентября 2020 года.