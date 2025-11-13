Полицейские начали досудебное расследование.

На странице появилось обращение Карим Акжан — мамы пятиклассника школы N36 Карима Айсултана, которая рассказала, что 6 октября вечером ее сына на футбольной площадке школы избил старшеклассник. Ребенок отпросился туда поиграть. Вскоре на поле пришли 10-классники этой школы и стали выгонять оттуда ребятню, но дети продолжали играть. Одному из старшеклассников это не понравилось, он толкнул Айсултана, пнул его по ногам и плечу. Мальчик потерял сознание и пролежал около часа. Тем временем старшие мальчики и девочки находились рядом и весело проводили время, говорит на видео мама 5-классника. Но один из них все-таки настоял, чтобы 10-классник, избивший Айсултана, отвел его домой и вызвал скорую. Тот поднял ребенка, стал рассматривать его руки, скрутил руку, которая и так была поломана.









Мальчик сам пришел домой, ему вызвали скорую, она отвезла его в больницу. Там установили, что у ребенка перелом. Он перенес несколько операций. После одной из них в палату к мальчику, пришел старшеклассник, который избил его, вместе с мамой. Как они к нему прошли, матери Айсултана непонятно, о чем она говорит в видеообращении.

— Городской отдел полиции №1 после этого возбудил дело, но оно затягивается. Хочу, чтобы руководство правоохранительных органов, управлений образования, здравоохранения обратило на это внимание и дело рассмотрели по справедливости, виновных наказали, — обратилась Акжан Карим.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что управлением полиции г. Актобе расследуют уголовное дело по факту причинения несовершеннолетнему телесных повреждений средней тяжести.

В ходе досудебного расследования принимаются меры по установлению всех обстоятельств инцидента и лиц, причастных к произошедшему. Родители подозреваемого будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Несовершеннолетний поставлен на пришкольный профилактический учёт и находится под контролем инспекторов по делам несовершеннолетних.

Между тем, в управлении здравоохранения Актюбинской области сообщили, что мальчик 2015 года рождения поступил в МОДБ 7 октября, его госпитализировали в травматологическое отделение, провели операцию. Ребенка выписан на амбулаторное лечение. Также в управлении рассказали: в стационаре есть охрана, действует пропускная система. Информация о том, что пациента посещали родители и ребенок, причастный происшествию, не соответствует действительности.

Айман КАРИМ



