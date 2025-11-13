Большая часть миграции связана с странами СНГ.

За 9 месяцев в Казахстан переехало более 16 тысяч человек

По данным Qazstat, за 9 месяцев в Казахстан на постоянное место жительства приехало 16,1 тысяч человек. При этом больше людей приезжает, чем уезжает. С января по сентябрь из страны выехало 5,9 тысяч человек — на 41,4% меньше, чем в прошлом году. Положительное сальдо миграции составило 10,2 тысяч человек.

Большая часть миграции связана с странами СНГ: 82,7% прибывших приехали из этих стран, а 73,2% уехавших — туда. Среди приезжих из других стран больше всего граждан Китая, Монголии и Турции.

Большинство новых жителей страны осели в:

Алматинской области — 4,4 тыс. человек

Городе Алматы — 2,6 тыс. человек

Мангистауской области — 2,3 тыс. человек

Городе Астана — 1 тыс. человек

Внутри страны люди тоже стали чаще переезжать — на 22,8% больше, чем в прошлом году. Положительное сальдо межрегиональной миграции зафиксировано в 4 регионах:

Астана — 67,2 тыс. человек

Алматы — 27,8 тыс. человек

Шымкент — 13 тыс. человек

Алматинская область — 8 тыс. человек



