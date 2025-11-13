Пятница будет прохладной в Уральске и Актобе, но тёплой на побережье Каспия, передают синоптики.
- Уральск: ночью около ‑4 °C, днём до +3 °C, облачно, без осадков, слабый ветер.
- Атырау: ночью около +3 °C, днём до +12 °C, переменная облачность, ветер северный 4 м/с.
- Актау: ночью +12…+14 °C, днём до +16…+18 °C, переменная облачность, слабый ветер.
- Актобе: ночью и утром около +4 °C, днём до +10 °C, ветер ~4 м/с.
Жителям рекомендуют одеваться по погоде и учитывать утренние заморозки при планировании поездок.