Валентина заявила в суде, что полицейские избивали ее. Фото автора. Валентина заявила в суде, что полицейские избивали ее. Фото автора. Сегодня судья Алима АДИЛОВА огласила приговор 26-летней Валентине БОНДАРЕВОЙ. Подсудимая призналась в том, что 22 февраля позвонила на номер 102 и заявила о заложенной в ТРЦ «Мега Актобе» бомбе. На процессе она утверждала, что сделать ложный вызов ее надоумил сотрудник Саздинского отдела полиции. Якобы так она получит административное наказание, и ей сделают удостоверение личности. Кроме того, подсудимая заявляла на процессе, что полицейские ее избивали, надевали на голову противогаз. В результате, по ее словам,  у нее случился выкидыш. Гособвинитель Асель УРАЗТАЕВА просила для подсудимой за ложный вызов 3 года колонии общего режима. Судья вынесла такой же приговор. Валентина БОНДАРЕВА сразу же после оглашения предупредила адвоката, что будет готовить апелляцию. Напомним, что гражданского мужа Валентины БОНДАРЕВОЙ Руслана БОДРОВА на прошлой неделе приговорили за аналогичное преступление к 5 годам лишения свободы. Одной из версией причин преступления Валентина сразу после задержания называла чувства к Руслану и желание быть к нему ближе, пусть даже через стенку следственного изолятора. Влюбленная парочка злоупотребляла спиртным, и оба преступления были совершены под значительной дозой горячительного.