В Уральске спустя 30 лет встретились ветераны велоспорта

Сегодня вечером на стадионе им. Атояна встретились ветераны велоспорта ЗКО, которые рассказали о двухколесном виде спорта своим преемникам – нынешним велосипедистам. - Я два месяца обзванивал всех наших, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» Сергей АБРАМИЧЕВ, некогда диктор школы велоспорта. – Сегодня удалось собрать не всех, некоторые уехали, многих уже нет в живых, но это прекрасно, что мы сумели собраться. Ветеранов приветствовал мастер велосипедного спорта СССР, заслуженный тренер Казахской СССР, тренер ДЮСШ по велоспорту Александр ПИРСКИЙ. К слову, многие из собравшихся - это ученики Валерия ШЛЫКОВА и Вячеслава КУРАКСИНА, и их ученика Александра ПИРСКОГО. - Сегодня я приехал из села Круглоозерное, - рассказал Павел ДОНСКОВ. – Велоспортом я увлекся сразу после армии, мне тогда было 22 года. Участвовал в различных соревнованиях. А так всю жизнь проработал строителем. Сейчас мне 67 лет. Коллеги по «цеху» вспоминали, как Павел Филаретович каждое утро приезжал в Уральск из Круглоозерного на велосипеде, и что самым сложным было пониматься на Свистун-гору. Между прочим, на стадионе собрались ветераны не только с нашей области, но даже приехали россияне, которые в прошлом веке занимались у именитых уральских тренеров. И сейчас сами тренируют детей. Фото Медета МЕДРЕСОВА