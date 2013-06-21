Фото с сайта barcode.md Фото с сайта barcode.md В здании прокуратуры Атырау задержан инспектор отдела жилищной инспекции при попытке дать взятку помощнику прокурора. - При даче взятки в сумме 2 млн. тенге задержан инспектор отдела жилищной инспекции города, который действовал в интересах ряда подрядных организаций, привлекаемых к проведению ремонтных работ по реализации государственной программы модернизации жилья на 2011-2020 годы. Взятку он предлагал помощнику прокурора, - сообщил заместитель прокурора Атырауской области Бауржан САУГАБАЕВ. Денежные средства предназначались за сокрытие сотрудником прокуратуры нарушений, выявленных по проводимым ремонтными работами 15 жилых домов в городе Атырау. Подрядные организации в целях экономии средств использовали в два раза меньше строительных материалов, что соответственно повлияло на их качество. Кроме того, в нарушение действующего законодательства ремонтные работы и их приемка проводилась без привлечения представителя технического надзора. - В этой связи, по просьбе представителей нескольких хозяйствующих субъектов инспектор предложил помощнику прокурора города денежное вознаграждение за содействие в уводе их от ответственности, - отметил Бауржан САУГАБАЕВ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.312 ч.4 Уголовного кодекса. Он водворен в изолятор временного задержания УВД города. В настоящее время решается вопрос о получении санкции суда на применение в отношении него меры пресечения в виде ареста.