Уральским ветеринарам подарили машины

21 июня власти области подарили 143 автомобиля ветеринарным инспекциям. Средства на покупку автомашин марки "Нива" были переведены из республиканского бюджета трансфертом. На них и были куплены 143 автомобиля, которые распределяться между всеми районами области. Некоторые районы получат сразу по несколько машин. Ключи от новеньких авто директорам ветеринарных инспекций вручал аким области Нурлан НОГАЕВ. - Необходимость в машинах возникла уже давно, наверное, больше 15 лет,- говорит заместитель директора ветеринарной станции Бурлинского района Ерлан КАРЖАУОВ. -Раньше мы брали машины у акиматов, или ребята выезжали на своих автомобилях, в общем выходили из ситуации по-разному, кто как мог выкручивался. Работы ведь в районах очень много, а машины нужны, чтобы перевозить медикаменты, кровь и многое другое. Сейчас на этих машинах будут ездить ветеринары, у которых есть водительское удостоверение, а тем, у кого нет, мы будем искать водителей.