Фото с сайта altaynews.kz Фото с сайта altaynews.kz Как оказалось, актюбинский аэропорт заминировала продавщица одного из магазинов города. В минувшую среду  в актюбинский аэропорт позвонила неизвестная женщина и сообщила, что ее муж собирается подложить там бомбу. Сотрудниками ДВД области были отработаны все номера абонентов, которые звонили в указанный период времени. В результате проверки была задержана 43 летняя женщина, работающая продавцом в одном из магазинов города. - В ходе опроса подозреваемая дала признательные показания по факту заложенной бомбы в аэропорту, - сообщают в ДВД области. - Еще в прошлом году женщина взяла удостоверения личности у двух жителей города Актобе, которым пообещала устроить их на работу в столице, - сообщили в ДВД области. При опросе мужчины пояснили, что подозреваемая забронировала для них билеты на самолет на 19 июня, а в 13.40 мин. этого дня женщина позвонила с сотового телефона и сообщила, что рейс отменяется, так как кто-то заложил бомбу в аэропорту. Как выяснилось позже, брони на имя братьев не было вообще. Собранный материал по данному факту передан в ЛУВД на станции Актобе для принятия процессуального решения.