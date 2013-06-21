Иллюстративное фото с сайта www.new.dozor.kharkov.ua Иллюстративное фото с сайта www.new.dozor.kharkov.ua 19 июня 2013 года правоохранительными органами Турецкой Республики был депортирован в Казахстан один из 13 лиц, имеющих отношение к деятельности террористической группы, 42 членов которой судили в апреле прошлого года, сообщили порталу "Мой ГОРОД" в пресс-службе областной прокуратуры.  В этот же день 19 июня гражданин У. по прибытию в Казахстан был задержан сотрудниками КНБ г. Астаны и доставлен в Атырау. - В настоящее время уголовное дело возобновлено, проводится следствие, сообщили в прокуратуре.