Как сообщила пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал своей матери. Беспричинно он начал выражаться нецензурной бранью в адрес родной матери, а потом и вовсе пригрозил физической расправой. Специализированный административный суд Уральска признал дебошира виновным в противоправных действиях в семейно-бытовых отношениях. - С учетом того, что подобное правонарушение мужчина совершает уже во второй раз с начала нынешнего года, суд наложил на него административное взыскание в виде ареста на 10 суток, - заключила Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.