Черный металл из экскаватора потянули на 11 тонн. Мужчина погрузил все добытое а «Камаз», но машина сломалась и забуксовала в песках. Следствие выяснило, что экскаватор принадлежал одному из ТОО, предприятие оценило ущерб в 330 000 тенге. Экскаваторщика-умельца суд приговорил к 2 годам ограничения свободы, также он обязан возместить потерпевшему материальный ущерб стоимость спецмашины. Приговор суда еще не вступил в законную силу.