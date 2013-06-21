Иллюстративное фото с сайта www.moscow.russiaregionpress.ru Иллюстративное фото с сайта www.moscow.russiaregionpress.ru Районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летней женщины, уроженки Хромтауского района. Из материалов дела следует, что примерно 23-.30. часов в городе Хромтау жена искала мужа. Когда она поднялась на второй этаж дома, то увидела на площадке, как ее супруг и другая женщина о чем-то разговаривали между собой. По данным райсуда, увидев эту уединенную встречу, жена три раза ударила палкой оказавшуюся рядом с ее мужем женщину. В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой.