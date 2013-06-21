Накануне дня казахстанской полиции на площади Победы прошёл торжественный марш уральских полицейских. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" не мог пропустить это событие. mgorod.kz 1 Полицейские собрались на площади Победы, чтобы принять поздравления от руководства. Кроме того, в честь праздника некоторые из сотрудников представлены к награде.   mgorod.kz 2 День полиции - большой праздник. Поэтому поздравить полицейских пришли руководитель областного ДВД полковника Махамбет АБИСАТОВ и аким Западно-Казахстанской области Нурган НОГАЕВ.   mgorod.kz 4 Руководителем областного ДВД полковник АБИСАТОВ стал только в январе 2013-го, но с точки зрения нас, журналистов, работа ДВД изменилась в лучшую сторону. По крайней мере, брифинги проводятся каждый понедельник. Кроме того, полковник иногда устраивает эффектные  публичные "порки" для своих провинившихся сотрудников. Вспомнить хотя бы полицейских, которые в марте ограбили перевернувшуюся фуру с бытовой техникой. Полковник АБИСАТОВ при журналистах вызвал нарушителей на ковёр и поинтересовался, почему и в каком состоянии они решились на это преступление? В общем было на что посмотреть.   mgorod.kz 12 Знаменосцы сегодня были торжественны как никогда.   mgorod.kz 10 После поздравлений и исполнения гимна начались награждения. Отличившимся сотрудникам полиции вручали медали и почётные грамоты. Некоторые получили очередное повышение по службе.   mgorod.kz 7 Среди награждённых был замечен заместитель начальника областного управления криминальной полиции ДВД ЗКО Илья КИНЕКСТУЛ. Полицейский вёл себя сдержанно и беспристрастно, как и полагается награждённому.   mgorod.kz 15 Невозможно представить торжественный парад без духового оркестра.   mgorod.kz 8 Награды не обошли стороной и представительниц прекрасной половины ДВД. Капитана полиции Ирину АНДРЕЕВУ наградили почётной грамотой.   mgorod.kz 11 - На сегодняшний день в полиции области служит 2335  сотрудников, - рассказал журналистам полковник Махамбет АБИСАТОВ. - По показателям оперативно-служебной деятельности ДВД ЗКО занимает 4-5 место . Всё это было бы невозможно без поддержки народа, которому мы служим. Перед лицом народа ЗКО я даю слово, что полиция области будет прилагать все силы, чтобы обеспечить покой и безопасность.   mgorod.kz 9 В этом году казахстанская полиция вошла в фазу своего совершеннолетия - ей исполнился 21 год.   mgorod.kz 6 Награждённые бодрым чеканным шагом возвращались обратно в строй.   mgorod.kz 14 Полицейский в одном ряду с журналистами. Работа сближает.   mgorod.kz 19 Юбилейной медалью "20 лет казахстанской полиции" награждали почётных гостей. В числе награждённых аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ, зампред областной ассамблеи народа Казахстана Гайса КАПАКОВ, ректор ЗКГУ им. М.Утемисова Асхат ИМАНГАЛИЕВ и журналистка телеканала "Казахстан Орал" Роза САТКАНОВА. То, что награждали журналистов, особенно приятно.   mgorod.kz 18 О чём думал Гайса КАПАКОВ в момент награждения? Остаётся только гадать...   mgorod.kz 17 Ветераны полиции поздравили своих коллег с профессиональным праздником. Многие из них стояли у истоков создания казахстанской полиции. Некоторые же по привычке называют себя милиционерами.   mgorod.kz 13 Под занавес парада полицейские торжественным маршем прошлись по площади Победы.   mgorod.kz 16     Фото автора  