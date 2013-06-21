SAMSUNG DIGITAL CAMERAВсего по Западно-Казахстанской области работают 249 участковых инспекторов. Из них 68 живут по месту работы. Акиму рассказали, что в этом году в районах области  были открыты 124 участковых пункта. В ближайшее время откроется еще один в Терректинском районе. С начала года было зарегистрировано 1138 преступлений. Начальник адмполиции Сакипкерей САГИШЕВ отметил, что преступления в основном хулиганского характера и совершаются в состоянии алкогольного опьянения. - Раньше регистрации не поддавались правонарушения, поэтому число преступлений было меньше, - объяснил замначальника УВД Манарбек КАТАШЕВ. - Уменьшить число преступлений можно только штрафами. Для профилактики преступлений среди молодежи было предложено активизировать родительские советы в учебных заведениях.