В придорожном кафе "Лаура" поселка Макат сотрудники управления дорожной полиции Макатского района задержали владельца автомобиля марки "BMW", находящегося в розыске, сообщает порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Оказалось, что машина находилась в республиканском розыске с 15 июня, она полностью совпала с описанием ориентировки, разосланной по всем постам дорожного патруля. Два 23-летних угонщика похитили автомобиль с СТО г. Караганда, до вчерашнего дня черный "БМВ" гнали через Астану, Караганду, Костанай и Актобе. Конечным пунктом назначения автоворов был Атырау, до которого он так и не доехал. При похитителях не было никаких документов на машину, также не было удостоверений личности как у водителя, так и у пассажиров. Не было справки и о прохождении техосмотра. За рулем "бумера" оказался уроженец Актюбинской области 1990 года рождения, работавший в Караганде. В настоящее время угонщики задержаны и дают показания в Макатском РОВД. Как уже удалось выяснить полицейским, парни ранее были судимы за угон.