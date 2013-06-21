Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото ©Даниал Окасов Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото ©Даниал Окасов Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства. "Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", направленный на создание условий для модернизации пенсионной системы в целях обеспечения ее финансовой устойчивости, сохранения и роста пенсионных накоплений, прозрачности управления пенсионными активами, - говорится в сообщении. Тем самым, принята норма закона, в соответствии с которой поэтапное повышение пенсионного возраста женщин предусматривается с 1 января 2018 года. Вместе с тем, в соответствии с поручениями Главы государства, правительству необходимо принять ряд дополнительных мер по социальной защите граждан, которые были озвучены в обращении народу Казахстана. Также Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения". Напомним, Назарбаев вернул в Парламент законопроект по реформе пенсионной системы. Он предложил депутатам предусмотреть возможность поэтапного повышения пенсионного возраста женщин не с 1 января 2014, как это планировалось ранее, а с 1 января 2018 года. Также Глава государства поручил принять дополнительные меры для социальной защиты граждан, и особенно для женщин предпенсионного возраста, еще до вступления в силу нового закона по модернизации пенсионной системы. По мнению Главы государства, правительство и профильное министерство провалили работу по отстаиванию законопроекта в общественной дискуссии. Он назвал действия правительства и Национального банка неуклюжими. После этой критики от должности министра труда и социальной защиты населения был освобожден Серик Абденов. tengrinews.kz