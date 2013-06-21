21 июня выпускники 2013 года собрались в центре Уральска, чтобы навсегда попрощаться со школой. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" тоже побывал на главном торжестве этого месяца.
На площади Абая собралось несколько тысяч человек, а сама площадь напоминала голливудскую церемонию вручения "Оскара" - тысячи зрителей, десятки видео и фотокамер, а в центре внимания они - звёзды сегодняшнего вечера - выпускники 2013 года.
Как и свойственно звёздам, перед камерами они держались свободно, словно известность и слава для них привычное дело. Поначалу хотелось снять трогательный фоторепортаж со слезами выпускников, не желающих прощаться с родной школой. Однако на лицах героев сегодняшнего вечера преобладали улыбки.
Тем временем народ всё прибывал. Припозднившиеся выпускники с трудом протискивались сквозь толпу зрителей, облепивших металлический забор, которым была окружена площадь Абая.
Очевидно полицейские получили строгие инструкции - впускать за забор строго по списку и не выпускать вообще никого. Поэтому на все претензии граждан по поводу несвободы перемещения стражи порядка отвечали однозначно: не положено.
Зрители в ожидании праздника. Сегодня здесь собрались родители, бабушки, дедушки, братья, сёстры, друзья и даже соседи выпускников. Люди напряжённо вглядывались в пёструю толпу, желая увидеть знакомые лица. У каждого здесь был свой персональный выпускник.
Наряды и причёски выпускников радовали разнообразием. Автор этих строк слегка поднапрягся и вспомнил свой выпускной десятилетней давности, когда костюмы у всех были чёрными и даже платья девчонок не отличались вычурностью и вызовом. Нынче всё иначе...
На фоне светлых нарядов чёрное платье сразу бросается в глаза. В нём чувствуется торжество, но не траур. Поэтому все попытки привязать чёрный цвет к скорби расставания со школой, не увенчались успехом.
Некоторые выпускницы либо сэкономили на материи, либо решили выделиться среди своих одноклассниц.
А вот и восточный вариант выпускного платья. Вечер 21 июня был довольно прохладный, но девушка погоды не испугалась. Выпускной бал бывает один раз в жизни, поэтому можно и отличиться.
Мальчишки тоже не отставали от своих сверстниц. Этот парень явно знает толк в моде 50-х, иначе не нарядился бы типичным стилягой тех времён. Модник попал в точку - его внешний вид многим понравился. Вон, и одноклассник одобряет.
Тем временем приближалась торжественная церемония. Выпускники выстраивались по периметру. Особняком стояли кавалеры "Алтын белгi". Организаторы праздника отдавали последние распоряжения.
Аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ
и аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ
тоже пришли поздравить выпускников. Каждый сказал ребятам напутственную речь и пожелал им доброго пути в большую жизнь. Любопытно, но когда дело дошло до награждения знаком "Алтын белгi", медали раздавал только Нурлан Аскарович, а Алтай Сейдирович стоял чуть поотдаль и улыбался.
По традиции выпускной бал начинается с возложения цветов к памятнику Абая.
Первый букет к памятнику великого казахского мыслителя возложила очаровательная выпускница в сопровождении Нурлана НОГАЕВА. К сожалению, мы не успели узнать у девушки её имя, а у акима постеснялись спросить.
Итак, праздник стартовал! Сегодня выпускники в центре всеобщего внимания. Они молоды, умны, веселы и красивы. Им сегодня повсюду зелёный свет!
Специально для кавалеров "Алтын белгi" на проспекте Достык постелили красную дорожку. Позади стояли девушки с медалями, которые они передали сначала акиму, а уж он вручал их виновникам торжества.
Вот она, золотая медалька, добытая выпускниками ценою регулярного выполнения домашних заданий и бессонных ночей, проведённых в изучении тестов. Медалька, открывающая путь в большую жизнь и возможность получить бесплатное образование практически в любом ВУЗе страны.
Медалью "Алтын белгi" выпускников награждал лично аким области, крепко пожимая каждому руку и желая успехов в покорении новых вершин.
Сотрудница городского отдела образования Батика ПАЙДИНА
отгоняет фотографов от кавалеров "Алтын белгi". К слову, количество операторов и фотографов на выпускном действительно зашкаливало за критическую отметку. Многие, позабыв о профессиональном этикете, сновали прямо перед камерой и испортили автору этих строк несколько хороших (по его мнению) кадров. Да простят автора те, чьи кадры испортил он сам.
Зажигательными песнями и танцами выпускников поздравили юные артисты. Ребята действительно отлично выступили и внесли немалую долю позитива в этот яркий выпускной бал.
Детишки старательно выполняли танцевальные движения, время от времени поглядывая на выпускников, которые сверкали сегодня как никогда.
Тем временем смеркалось. Сумерки возвещали о том, что и выпускной бал движется к своему логическому завершению.
Директора городских школ на трёх языках (казахском, русском и английском) поздравили ребят с праздником и даже подарили им песню, которую сами и исполнили. Пели, конечно, под фонограмму, но всё равно приятно.
Под занавес праздника, перед самым салютом, по традиции, сложившейся бог весть когда, каждая школа выпускает в вечернее небо связку воздушных шаров.
Подобно этим шарам, выпускники разлетаются из родной школы кто куда, чтобы уже строить свою самостоятельную и взрослую жизнь.
Ну, кто-то наверное и не улетит...
А тем временем воздушные шары поднялись высоко над землёй. Провожая их взглядом мы определили, что ветер северо-восточный.
Секретарь областного маслихата Малик КУЛШАР
и девушка-медалистка танцуют вальс.
Завершился концерт праздничным салютом, который многим показался жидковатым. "На день города был круче", - проворчал кто-то рядом. А выпускники всё равно наградили салют овациями и разъехались по школам, где их ждут учителя, традиционный концерт и конечно же встреча рассвета, который сегодня принадлежит только им.
Фото автора