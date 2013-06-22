Фото с сайта newskaz.ru
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил государственный театр оперы и балета «Астана Опера», где состоялась премьера оперы «Биржан-Сара», сообщает пресс-служба президента.
Президент Казахстана поздравил всех с открытием классического театра оперы и балета «Астана Опера» и подчеркнул, что он является бесценным подарком к 15-летию Астаны.
"Прежде всего, я выражаю благодарность архитекторам и строителям. Новый театр – это самый большой храм искусства в Центральной Азии. Это единственный классический театр такого масштаба, возведенный за последние несколько десятилетий на всём евразийском пространстве. Это один из самых технически совершенных театров в мире. Этот исторический момент войдет в летопись мирового оперного искусства. Великолепное здание «Астана Опера» уже вписано в историю нашей страны. Вы знаете, что именно под его сводами я выступил со Стратегией «Казахстан-2050». В ней культура обозначена, как неотъемлемая часть генетического кода нашей нации", - цитирует пресс-служба слова Назарбаева.
Президент Казахстана убежден, что "казахстанская культура должна стать узнаваемой частью глобального культурного наследия". "Это касается всех видов современного искусства – музыки, театра, кино, литературы, живописи", - сказал он.
"Мы – новая страна, Астана – новая столица, и вполне естественным будет желание миллионов людей со всех уголков света познакомиться с нашей культурой, традициями, историей. Нам надо использовать это преимущество! Страна, которая сооружает заводы и дороги, создает твердую опору на годы вперед. Страна, которая строит школы и больницы, заботится о будущем нации на десятилетия. Страна, которая возводит театры, смотрит через века вперед", - сказал Назарбаев.
Он также поздравил казахстанцев с открытием "Астана Опера". "Мир и согласие – вот основа, на которой мы строим Астану и новый Казахстан! Благодаря труду и творчеству казахстанцев, из года в год укрепляется и обновляется наша страна. Пусть будет благословенна в веках наша столица! Пусть мир и благоденствие всегда сопутствуют казахстанскому народу-созидателю! Поздравляю вас с открытием нового храма культуры – «Астана Опера»", - сказал глава государства.
Оперу «Биржан-Сара» на сцене театра поставил режиссер Юрий Александров. Главные роли исполнили звезды оперной сцены – Нуржамал Усенбаева (народная артистка РК) и Ахмед Агади (заслуженный артист России, народный артист Татарстана).
Один только концертный зал нового театра по своей вместимости рассчитан на 1,25 тысячи зрительских мест. Эти параметры можно сравнить с такими знаменитыми оперными подмостками, как "Ковент-Гарден" и "Ла Скала". Общая площадь главной сцены составляет 768 квадратных метров.
Партер может вместить 450 зрителей, оркестровая яма рассчитана на 120 музыкантов. Для менее масштабных постановок предусмотрено 11 дополнительных залов. Также в театре есть две больших и шесть малых репетиционных комнат. Остальную площадь занимают оркестровые залы, гримерные, технические комнаты и ресторан. Каждое из помещений украшено дорогим сицилийским мрамором и сусальным золотом. А узоры и орнаменты на потолках вручную расписывались итальянскими дизайнерами.
Театр создан в классическом стиле с использованием европейских течений маньеризма и барокко. На входе в театр будет установлен дресс-код. Мужчины будут пропускаться исключительно в смокингах, дамы - в платьях "в пол". Нововведение призвано позволить публике проникнуться торжественным духом искусства.
