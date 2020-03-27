Преступление произошло днем 12 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Гибель рабочих "Астана су арнасы": осуждены экс-сотрудники компании Иллюстративное фото из архива "МГ" 9-летняя девочка после школы вернулась домой. По дороге ее выследил молодой человек. Обманным путем проник в квартиру, где надругался над ребенком. Девочку в бессознательном состоянии обнаружил отец. По его словам, дочь всегда звонила ему на работу и сообщала, что пришла с уроков домой. В тот день он звонка не дождался и решил съездить домой. Дочь лежала вся в крови, рядом лежала одежда. Девочка показала, что к ней и подругам по дороге из школы подходил неизвестный мужчина и спрашивал, не продает ли кто котят. Девочки ответили, что не знают и разошлись по домам. Через некоторое время тот мужчина постучал в дверь к девочке. Сначала просил подзарядить телефон, но она отказала. Потом он снова постучал и попросился в туалет, и тогда девочка открыла ему дверь. Мужчина вошел и надругался над ребенком. Малышка потеряла сознание, а очнулась только тогда, когда приехал папа. На поиски преступника были брошены самые опытные сотрудники управления полиции, приехала бригада МВД. Мужчину задержали в течение недели. Им оказался 21-летний ранее не судимый житель Актобе. 27 марта в спецсуде по уголовным делам Актюбинской области насильнику ребенка вынесли приговор. Подсудимого признали виновным в совершении преступления по ст.120 ч.4, ст. 121, ч.4. и приговорили к 23 годам лишения свободы. В пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда он должен выплатить 5 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ