ДТП с участием пяти автомашин произошло в Атырау (видео)

Участниками ДТП стали два ВАЗа, две "Тойоты" и "Лексус", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". bpDqXqnp8hs Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 26 марта примерно в 18.00 на улице Валиханова. - Со слов водителя автомашины LADA Priora, который, якобы избегая удара с автомашиной Opel Astra, поворачивающей направо и создавшей аварийную ситуацию, он въехал в бордюр. Затем по инерции его машина совершила столкновение с другой автомашиной марки LADA-21703, двигавшейся по встречной полосе. В результате ДТП водитель автомашины LADA-21703 ударился в Toyota Estima, и эта автомашина уже по инерции столкнулась с Lexus NX200. А Lexus NX200 повредил Toyota Land cruiser 100. Последние три автомашины находились на парковке. 24-летний водитель LADA-21703 Priora и пассажиры после осмотра и оказания первой медицинской помощи отпущены домой. В настоящее время все материалы собраны, назначены ряд экспертиз и устанавливается виновный водитель, - рассказали в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ Видео предоставлено ДП Атырауской области