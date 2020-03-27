продолжительность действия вредного фактора - физического, химического, биологического - на организм - прим. автора) составляет 30 минут. Спустя это время он становится безвредным для людей, но за 30 минут вещество убивает все бактерии и вирусы, - рассказал представитель компании ТОО "Оркен" Эльдар Марат.

В Уральске начали обрабатывать специальными растворами общественные места. Дезинфекция началась с городского парка культуры и отдыха. По словам директора парка Бека Жангирова, в связи с постановлением президента излюбленное место горожан будет закрыто до 15 апреля. Дезинфекция проводится на всей территории парка, а этого 23 гектара. – На территории нашего парка будет проводится дезинфекция. Специальное вещество распылят по всем твердым покрытиям, скамейкам, урнам, тротуарам. До сегодняшнего дня парк был открыт, но в последние дни мы заметили массовый наплыв горожан, поэтому до 15 апреля парк будет закрыт. Летний сезон у нас еще не открылся, поэтому ни одна торговая точка не функционировала, - рассказал Бек Жангиров. Стоит отметить, что дезинфекцией территории парка занимается частная компания ТОО "Оркен". – Обработка производится специальным препаратом "Глак". Время экспозиции (Дезинфекцией оживленных проспектов, улиц и площадей занимаются сотрудники ДЧС ЗКО. Всего на городских улицах будут работать 20 сотрудников. – Совместно с местными исполнительными органами проводятся дезинфекционные работы по обработке проспекта имени Назарбаева, начиная от улицы Маншук Маметовой до улицы Пугачева. 20 человек в средствах индивидуальной защиты будут обрабатывать пешеходные тротуары, скамейки, урны, поручни, автобусные павильоны, лестницы, бордюры и другие места скопления людей. Обработка проводится препаратом "Дихлор", - рассказал заместитель начальника управления по ЧС города Уральск Бакытжан Ихсанов. Стоит отметить, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции дезинфекция городских улиц будет проводиться ежедневно. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 27 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения , который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну , но он не затронул грузовые перевозки . Школьников и студентов распустили на каникулы , все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге Бакытжан Ихсанов