По словам ведущего специалиста отдела рыбного хозяйства Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Гулсары Ермухановой, прежде чем собраться на рыбалку, надо узнать, является ли водоем закреплённым или резервным, так как на закреплённых водоемах любительское рыболовство разрешается только на основании путевок. Путевки можно приобрести в специализированных магазинах, заправках и на самом водоеме в егерских кордонах. Помимо путевки рыбаку необходимо взять с собой документ, удостоверяющий его личность. На незакрепленных водоемах (резервных) допускается вылов рыбы до пяти килограммов на одного рыболова за выезд бесплатно и без каких-либо разрешений. Любительское рыболовство осуществляется удочками всех наименований (блесна, кармак, жерлицы, спиннинги) с крючками не более пяти штук на одного рыболова, ружьями для подводной охоты, сачками, мормышками, петлями и раколовками не более трех штук на одного рыболова.1) на расстоянии ближе чем 500 метров у плотин, шлюзов и мостов. Много людей хотят порыбачить на шлюзах Кировского, Битикского, Донгелекского, Пятимарского водохранилищ. Там рыбачить нельзя, только отступив 500 метров; 2) запрещенными орудиями лова (самоловы, перетяги, переметы, китайские сети, электроудочки, остроги, пики, капканы, взрывчатые и отравляющие вещества, а также огнестрельное оружие); 3) зимой в зимовальных ямах и весной местах нереста рыбы; 4) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или интоксикации иного типа; 5) находиться на водоеме или в непосредственной близости от него с орудиями лова, применение которых не предусмотрено Правилами рыболовства; 7) лов рыбы меньше установленной промысловой меры (промысловая мера: сазан - 40, лещ - 24, вобла - 17, красноперка - 17, белый толстолобик - 75, рак - 9 см, судак - 43, жерех - 41, сом - 53, щука - 30. Промысловая мера рыбы измеряется от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. Промысловая мера раков измеряется от середины глаза до конца хвостовой пластинки. 8) уничтожение или порча столбов, плавучих опознавательных знаков и аншлагов, обозначающих границы зимовальных ям, нерестилищ, рыбохозяйственных участков и мест, запретных для рыболовства. Во всех случаях запрещено загрязнять водные объекты и допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов. - За нарушение правил рыболовства, согласно санкции статьи 383 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», на физическое лицо налагается штраф в размере 10 МРП. Минимальная сумма штрафа в этом году составляет 26510 тенге. А в случаях применения сокращенного производства и оплаты штрафа в течение 7 суток, сумма штрафа уменьшается до 50%, - рассказала Гулсара Ермуханова. Кроме того, специалист предупреждает: кто бы не подъехал к вам на водоеме, обязательно требуйте предъявление служебного удостоверения, внимательно читайте его, а в случае сомнения в подлинности данного лица, записывайте его данные (номер служебного удостоверения, номер нагрудного знака, Ф.И.О., должность, название организации, номера машин и т.д.). В случае совершения Вами правонарушения, ни в коем случае не давайте деньги, оплата штрафа на месте не предусмотрена законодательством РК.