Иллюстративное фото из архива "МГ" - Большинству забеременевших 17-18 лет, есть 15-летние, - говорит детский акушер-гинеколог областного перинатального центра Салтанат Тубулбаева. – 59% из них городские, 41% живут в районах. 14 из девочек родили, мамам по 16-18 лет. 42 девушки донашивают беременность, пятеро беременность прервали по социальным показаниям, 2 из них школьницы. Их организм был не в состоянии выносить ребенка. 33 забеременевшие девушки - студентки колледжей, 19 не учились и не работали. Но детей в роддомах никто не оставил. Чаще девушки выходят замуж. Детей бросают более взрослые женщины. Детские гинекологи и психологи с началом учебного года проводят беседы, читают лекции в учебных заведениях, рассказывают о последствиях ранней беременности и последствиях ранних абортов. - Но важное значение имеет нравственно-половое воспитание в семье. Конечно, девочки сейчас намного образованнее, чем несколько лет назад. Число беременных подростков в области сокращается. В прошлом году таких случаев было 75, в этом меньше, - говорит Салтанат Тубулбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.