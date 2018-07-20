Реализация национальной политики по привитию норм здорового образа жизни в стране продолжается. Доступные спортивные площадки появляются теперь не только в областных центрах, но и в районах области. В Акжайыкском районе в селе Чапаево давно есть площадка воркаут, где улучшить свою физическую форму может каждый желающий. На днях в селе состоялось первенство по этому виду спорта. Сегодня спортивное увлечение воркаут становится всё более популярным. Изначально здесь не требуется хорошая физическая подготовка, но регулярные занятия на таких площадках позволят её обрести. Такая площадка есть и в селе Чапаево. С помощью этого простого оборудования можно получить гармоничное физическое развитие и даже прибавить в росте. Молодёжь с удовольствием занимается здесь. Это стало не просто любимым местом провождения, но и полезным досугом. С целью популяризации воркаута, состоялись и первые соревнования. - Хорошо, что у нас появились такие спортплощадки. сейчас молодежь активно занимается непрофессиональным спортом. Здесь у них проходят тренировки и даже соревнования между собой, - рассказал житель села Чапаево Еламан ЖЕКЕНОВ. Мастер-класс провели по-настоящему увлечённые и добившиеся успехов в этом виде спорта ребята из Уральска. Для занятий здесь не нужен абонемент, специальная обувь или одежда. Нужно только желание и немного терпения на самых первых тренировках. Дальше сформируется привычка, а появляющийся красивый рельеф тела, осанка уже не позволят прервать начатое. Но самое главное - здесь формируется культура ведения здорового образа жизни. Своё мастерство во время районного первенства показали представители 18-ти сельских округов. Третье место занял спортсмен из села Жанабулак, второе представитель Базартобе. Победителем стал любитель воркаута из Чапаево. Ему был вручен главный приз — сертификат на 4 миллиона тенге. На эти средства будет построена ещё одна площадка для воркаута.