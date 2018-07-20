Иллюстративное фото из архива "МГ" Специалистами отдела пассажирского транспорта было выявлено нарушение со стороны кондуктора маршрутного автобуса №7 с госномером 672 NEA. В ходе проверки выяснилось, что кондуктор не выдавал билеты пассажирам данного автобуса. Далее было направлено письмо в ТОО "Акжол Авто" для принятия соответствующих мер в отношении кондуктора данного маршрута. Также специалисты отдела пассажирского транспорта по городу Уральск просят жителей сообщать о нарушениях (курение в салонах, невыдача билетов, нарушение графика, и т.д.) со стороны водителей и кондукторов маршрутных автобусов на номер