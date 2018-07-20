Сегодня, 20 июля, у здания Ледового дворца г.Уральск горожане почтили память знаменитого фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Начиная с 11.00 уральцы начали собираться у здании Ледового дворца. Жители несли цветы и мягкие игрушки. У входа в здание был организован уголок, посвященный фигуристу. Организаторам выступило областное управление физической культуры и спорта ЗКО.
На большом экране телевизора демонстрировался ролик о победах и достижениях знаменитого фигуриста, а также был установлен стенд с его биографией и фотографиями. На столе жители города оставляли горящие свечи.
- Узнали мы о трагедии через социальные сети и СМИ. Мне безумно горько. Я его видела. У нас даже его автограф его есть на коньках. Из-за каких-то зеркал потерять жизнь. Прям обидно. Я вожу внучку на кружок по фигурному катанию. Мне очень жаль. Этим людям надо пожизненный срок дать. Из-за них мы потеряли великого спортсмена, - со слезами на глазах говорит пожилая женщина.
К слову, у стенда памяти собрались и дети, посещающие фигурное катание, их родители, журналисты и просто неравнодушниые горожане.
- Сегодня мы пришли к Ледовому дворцу, чтобы почтить память Дениса Тена, ведущего фигуриста международного класса. Его знали не только в Казахстане, но и во всем мире. Много людей сегодня было здесь. У нас дети посещают фигурное катание уже 4 года, поэтому мы хорошо знали этого человека. Запомнили его как очень яркую личность. Мы гордимся им, его достижениями, берем пример с него. Помним. Любим. Скорбим, - говорит жительница города Эльмира КУАНЫШЕВА.
По словам мастера спорта по фигурному катанию, старшего тренера ЗКО Александра СОЛОДОВЩИКОВА, Денис Тен вырос на его глазах и для него, и для спорта это невосполнимая утрата.
- Это невосполнимая утрата для казахстанского спорта, для мирового спорта. Я знал его. Он из Алматы. Мы с супругой тоже из Алматы. Он тренировался у Айгуль КУАНЫШЕВОЙ. Он вырос на наших глазах. С Денисом мы первый раз встретились на Азиатских играх в 2011 году в Астане. Он приезжал к нам в Уральск. Он был жизнерадостный, открытый, талантливый, добрый. Самые хорошие слова о нем. Как гражданин Казахстана, я не считаю за людей тех, кто сделал это с ним. Это нелюди. Бог им судья. Обидно. Очень жалко, - говорит Александр СОЛОДОВЩИКОВ.
Напомним, 19 июля На Дениса Тена напали с ножом в Алматы, он потерял три литра крови. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с его машины. Когда спортсмен настиг злоумышленников, они нанесли ему ножевое ранение в бедро. Дениса Тена доставили в больницу в тяжёлом состоянии и экстренно отправили на операцию. Позже от полученных ран спортсмен скончался.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!