ДТП произошло по улице Курмангазы, в районе областной больницы. Как рассказали очевидцы, маршрутный автобус №16 резко свернул с дороги, чтобы избежать наезда на пешехода и слетел в арык. По предварительным данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО скорую помощь на место ДТП не вызывали. На месте работают дознаватели.