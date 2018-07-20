Иллюстративное фото Об этом стало известно на встрече председателя судебной коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда Маната Комиршинова с заместителем руководителя департамента внутренних дел Атырауской области Бериком Амангелди. В совещании также принимали участие судьи областного суда, специализированного административного суда г.Атырау, руководство и сотрудники местной полицейской службы. - Основываясь на опыте зарубежных стран, в Атырау будет внедрена работа ночного суда для выделения времени на мелкие дела. К числу таких дел относятся ДТП, семейно-бытовые, мелкое хулиганство. Специализированный административный суд города Атырау предварительно начнет рассматривать в ночном режиме дела касательно дорожно-транспортных происшествий, - рассказал Манат Комиршинов. По правилам проекта, при согласии участников ДТП на рассмотрение дела с 13.00 до 22.00 сотрудник уполномоченного органа заполняет отрывной талон к протоколу об административном правонарушении о явке в суд с указанием даты и времени, но не позднее трех суток с момента совершения ДТП. В случае если участник ДТП принял решение об изменении позиции, судья откладывает судебное заседание для рассмотрения дела в общем порядке. В свою очередь заместитель начальника ДВД Атырауской области Берик Амангелди выссказал уверенность, что создание ночного суда поможет гражданам сэкономить время и выразил готовность начать данную работу. В рамках пилотного проекта «Ночной суд» Атырауский областной суд и департамент внутренних дел Атырауской области подписали меморандум о сотрудничестве.