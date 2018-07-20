Спасатели-водолазы извлекли из воды тело утонувшего парня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 19 июля в 20.15 спасатели обнаружили и извлекли из воды тело парня 1996 года рождения. Молодой человек утонул в необорудованном для купания месте. В поисках были задействованы 4 спасателя, 1 еденица техники и 1 плавсредство. Напомним, вечером 19 июля в городском парке культуры и отдыха двое парней решили переплыть реку Чаган. Один из них утонул.