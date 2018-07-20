Сегодня, 20 июля, примерно в 12.00 произошло возгорание автомобиля марки "Ауди 80", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ed1q4nkT1qc Возгорание автомобиля произошло по ул.Тайманова, в районе кафе "Карабах". В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что горел моторный отсек автомашины "Ауди 80". На место выехали 3 пожарных и 1 единица спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия службы ЧС. Жертв и пострадавших нет. Фото и видео очевидца Видео предоставлено очевидцами