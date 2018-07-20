Авария произошла вчера, 19 июля, вечером в поселке Красноармейск Зеленовского района ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальной сети Instagram По словам полицейских, авария произошла на 52 км автодороги Уральск-Кирсаново. Водитель "КамАЗа" не справился с рулевым управлением и машина слетела с моста в реку Ембулатовка. Водитель и пассажир погибли на месте. Другие подробности выясняются.