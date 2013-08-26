фото с сайта astana.kz фото с сайта astana.kz В Астане 6 сентября пройдет уникальная выставка кимоно японского мастера Итику Кубота, сообщает Today.kz, со ссылкой на официальный сайт Астаны. Как сообщили в пресс-службе Дворца Независимости, выставка «Мир глазами Мастера. Кимоно Итику Кубота» включает коллекцию, которая в 2010 году была приобретена известным предпринимателем и меценатом Фаттахом Шодиевым с целью ее спасения от распродажи по частям и сохранения для мировой культуры. Каждое кимоно, представленное в коллекции, является произведением искусства. Если объединить ряд кимоно вместе, то образуется единое полотно, особый пейзаж. Коллекция впервые будет продемонстрирована широкой публике в Республике Казахстан. В пресс-конференции, посвященной открытию выставки, примут участие предприниматель, меценат, основатель Международного Фонда Шодиева Фаттах Шодиев, представитель посольства Японии в Республике Казахстан, директор музея Итику Кубота и представители акимата города Астаны.