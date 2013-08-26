фото today.kz фото today.kz В минувшие выходные близ Алматы прошел четвертый Эко-Этно Фестиваль FourЭ, передает Today.kz. Под девизом «Эволюция в пользу Жизни» участники фестиваля провели три дня на свежем воздухе, посещая мастер-классы по лепке, рисованию, плетению косичек и дредов, а также тренинги и лекции по психологии, самосовершенствованию, игре на барабанах и другим полезным и интересным наукам. Также для отдыхающих были организованы классы смехойоги и дыхательные практики. Занятия проводил специально приехавший из Индии доктор смеха Мадан Катария. Его авторская техника хасья-йоги основана на имитации смеха через игровые упражнения. Территория фестиваля была объявлена зоной, свободной от курения и алкогольных напитков. Для желающих бросить курить организаторы мероприятия создали антитабачный шатер, в котором любой участник мог узнать о действенных методах борьбы с никотиновой зависимостью. Кроме того, участники фестиваля могли прикупить сувениров: на территории FourЭ была организована зона hand-made с множеством украшений, камней, летних нарядов, оригинальных футболок и уникальных вещиц из «Лавки времени». Помимо этого, можно было посетить школу обучения игре на гитаре, уроки мыловарения, послушать музыку казахстанских и зарубежных исполнителей, поучаствовать в фестивале красок Холи и увидеть первое на территории Казахстана неоновое шоу «Энергия будущего».