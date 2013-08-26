фото с сайта studlife.kz фото с сайта studlife.kz В международных рейтингах высших учебных заведений участвуют более 20 казахстанских вузов. Эту информацию сообщила сегодня на заседании казахстанско-малазийской рабочей группы по вопросам высшего образования начальник управления стратегического и инновационного развития Департамента высшего профессионального образования МОН РК Бибигуль Утепкалиева, передает Primeminister. «Важной сферой для нас становится продвижение казахстанских вузов в международных рейтингах. Здесь уже есть определенное продвижение. Если в 2011 году в рейтинге QS было 5 вузов, в 2012 году 8, при этом 2 казахстанских вуза вошли в топ-400 рейтинга - это Евразийский университет им.Л.Гумилева и КазНУ им.Аль-Фараби. В этом году в международных рейтингах принимают участие уже более 20 казахстанских вузов», - сказала Б.Утепкалиева. При этом он отметила, что для дальнейшего повышения качества образования во всех вузах внедряется система перезачета кредитов по версии ISTS. В 2015 году Казахстан будет сопредседательствовать в Болонском процессе. Также формируется система независимой аккредитации. В сентябре 2012 года Казахстан стал правительственным членом реестра обеспечения качества образования. Кроме того, создан национальный реестр аккредитационных агентств, куда вошли 2 казахстанских агентства и 4 агентства из США, Германии и Австрии. Напомним, сегодня в Астане состоялось первое заседание казахстанско-малазийской рабочей группы по вопросам высшего образования. В рамках заседания были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в области высшего образования, возможности эквивалентного обмена студентами, вопросы взаимного признания документов об образовании. В работе мероприятия приняли участие Генеральный секретарь по развитию высшего образования Министерства образования Малайзии, ответственные представители МОН РК. Источник: today.kz