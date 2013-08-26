Фото jvatnews.ru Фото jvatnews.ru Об этом президент заявил в интервью газете «Известия». Накануне Пентагон сообщал, что готов начать военные действия в Сирии и ждёт приказа Барака Обамы. К США может присоединиться и Британия — флот королевства также готовится к удару по арабской стране. Тем временем Башар Асад в очередной раз опроверг использование химического оружия правительственными войсками, заявив, что ракету с ядовитым газом по пригороду Дамаска 21 августа выпустили повстанцы. Сирийский лидер пообещал встретиться с Владимиром Путиным либо на своей территории, либо в Москве — но только после нормализации обстановки в своём государстве. Источник: РСН