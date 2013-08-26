Фото teleport2001.ru Фото teleport2001.ru Не менее миллиона тараканов сбежали с китайской фермы. По данным AFP, насекомые массово покинули ферму в городе Дафэн после того, как неизвестный злоумышленник сломал пластиковые теплицы, где они разводились. В Китае тараканов традиционно разводят для применения в народной медицине. Чиновники министерства здравоохранения направили в регион несколько экспертов, чтобы они придумали, как избавить округу от паразитов. Владелец фермы Ван Пен Шин признался, что на закупку 102 кг яиц американских тараканов потратил $16 тыс. До этого он в течение полугода разрабатывал бизнес-план будущего предприятия. Во всём мире тараканы считаются паразитами. Однако в китайской медицине, где используются множество животных, в том числе занесённых в Красную книгу, при помощи тараканов лечат воспаления, рак, а также повышают иммунитет. По словам владельца фермы, для кормления насекомых он закупал фрукты и пирожные. К моменту, когда парник был повреждён, тараканы уже успели вылупиться. Владелец фермы ожидал, что бизнес принесёт ему хорошую прибыль, но в итоге он потерял сотни тысяч долларов. Источник: russian.rt.com