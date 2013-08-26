Фото itar-tass.com Фото itar-tass.com Об этом сообщил гендиректор компании «РАО Энергетические системы Востока» Сергей Толстогузов. По его словам, пока ситуация под контролем: подступающую воду успевают откачивать. Однако при повышении уровня реки до 8,5 метров ТЭЦ окажется в воде. Электрические насосы, электродвигатели и кабели уже демонтированы и подняты. На всех станциях сделали дополнительные запасы угля и мазута. К утру сегодняшнего дня уровень воды в Амуре под Хабаровском достиг 731 см. Источник: РСН