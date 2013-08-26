Пожар в одной из пятиэтажек Атырау. Фото mgorod.kz Пожар в одной из пятиэтажек Атырау. Фото mgorod.kz С начала года в Атырауской области произошло 192 пожара, общий ущерб составил 42 миллиона тенге. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил начальник областного управления государственного пожарного контроля Нурлан НУГМАНОВ. Как отмечают специалисты, не все пожары можно отнести к категории несчастных случаев. Из всех зарегистрированных пожаров тринадцать дел были переданы в правоохранительные органы. В этих случаях были подозрения, что имел злой умысел, то есть поджог. Официально были подтверждены 4 факты поджога. В одном случае был доказан факт поджога автотранспорта в городе Атырау. В другом поджог квартиры в Жылыойском районе. В двух других случаях подожгли скотный двор в Исатайском районе, а также в огне пострадала борсетка. в которой находились документы владельца.