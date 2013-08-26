Британский флот начал подготовку к удару по Сирии
Фото: Stringer / Reuters Британский военно-морской флот начал подготовку к совместной с США военной операции в Сирии в ответ на применение химического оружия в стране. Об этом 25 августа сообщает The Telegraph. Как пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Великобритании, власти страны планируют присоединиться к действиям США и в ближайшее время провести военную операцию в Сирии. Переговоры британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и американских властей пока продолжаются. Однако в случае достижения согласия военная операция, по данным источников, может начаться уже на следующей неделе. По словам главы министерства иностранных дел Великобритании Уильяма Хэйга, США и их союзники должны показать президенту Сирии Башару Асаду, что мировая общественность не может оставаться равнодушной по отношению к «безнаказанному» применению химического оружия против населения Сирии. ВМС США начали стягивать силы в район Сирии после сообщений о химической атаке, которая произошла в восточных пригородах Дамаска 21 августа. По данным сирийской оппозиции, в результате атаки погибли более 1600 человек. Гуманитарная организация «Врачи без границ», между тем, приводит другие данные: 355 погибших. Сирийская оппозиция обвинила в химической атаке власти Сирии, однако официальный Дамаск отверг все обвинения в свой адрес, назвав атаку провокацией со стороны повстанцев. Так, в государственных СМИ появились сообщения об обнаружении складов химического оружия в туннелях оппозиции. Сообщения о применении в Сирии химического оружия появлялись и ранее. Незадолго до последнего инцидента в Дамаск прибыла спецкомиссия ООН, которая должна установить обстоятельства, при которых оно применялось, и какая из конфликтующих сторон несет за это ответственность. При этом в течение трех дней комиссия ООН не могла получить разрешение властей Сирии на доступ в восточные пригороды сирийской столицы. Разрешение было получено только 25 августа. Уже 26 августа специалисты ООН должны приступить к работе. Власти Великобритании возложили ответственность за атаку на власти Сирии, назвав несостоятельной версию официального Дамаска. Той же позиции придерживается и Франция, которая призывает не оставлять действия сирийского правительства без ответа. Президент США Барак Обама, между тем, не стал высказывать категоричных суждений, предложив дождаться оценки экспертов. При этом, как рассказали в Пентагоне, Обама дал указание быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к прямому военному вмешательству в конфликт. Власти США ранее не раз заявляли о нежелании прямого вмешательства в сирийский конфликт, указывая на необходимость его мирного разрешения. Между тем, Обама отмечал, что применение в Сирии химического оружия станет той «красной чертой», после которой позиция американских властей будет пересмотрена. Сирийская оппозиция при этом с начала 2013 года уже не раз указывала на то, что власти страны проводили на их позиции химические атаки. События 21 августа, однако, стали самым масштабным случаем применения отравляющих веществ с начала сирийского конфликта. Источник: lenta.ru