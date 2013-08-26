На Красной площади задержаны десять человек
Фото: Дмитрий Кузьмин На Красной площади задержаны десять человек, отмечавшие годовщину демонстрации в поддержку Чехословакии, прошедшей там же в 1968 году. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». В сообщении уточняется, что люди собрались неподалеку от Лобного места и развернули плакат с надписью «За вашу и нашу свободу». После этого акцию пресекли полицейские, заявившие, что подобные мероприятия на Красной площади запрещены. Демонстранты в ответ пояснили, что не скандируют лозунги, а надпись на плакате к современной российской политике отношения не имеет, однако полиция их все равно задержала. Как пояснили в столичном управлении МВД «Интерфаксу», задержанные доставлены в полицию, в их отношении составят протоколы о различных правонарушениях. При этом в пресс-службе управления не уточнили, о каких именно правонарушениях идет речь. В то же время, по данным «Эха Москвы», задержаны были не все участники акции. В частности, не стали задерживать правозащитницу Наталью Горбаневскую, участвовавшую еще в самой демонстрации 1968 года. Общее число участников акции в сообщении не приводится. Демонстрация, годовщину которой отмечали задержанные, состоялась 25 августа 1968. Тогда восемь человек вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию и развернули плакаты, в том числе с надписью «За вашу и нашу свободу». Все они были задержаны милицией уже через несколько минут. Самую молодую участницу акции остальные демонстранты впоследствии уговорили заявить, что она оказалась с ними случайно, и ее отпустили. Из-за этого в историю демонстрация вошла как «демонстрация семерых». Источник: lenta.ru