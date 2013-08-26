Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Астане стартовала профилактическая акция «Ваш пассажир - ребенок!» Стартовавшая сегодня в Астане пропагандистская акция направлена на выявление водителей, игнорирующих использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств в автомобиле. Как прокомментировали данное мероприятие в столичном УДП, «Ожидается, что сегодняшняя акция позволит сократить число пострадавших в ДТП детей-пассажиров. Статистика показывает, что гибели и травмирования юных пассажиров можно было избежать, если бы папа или мама пристегнули малыша. В утренние часы, экипажи дорожной полиции несли дежурство вблизи дошкольных образовательных учреждений города, для выявления водителей-родителей, перевозивших детей без специальных удерживающих устройств. Во время акции инспекторы проводили с водителями профилактическую беседу с вручением тематических памяток и листовок. А одетые в яркие костюмы ростовые куклы раздавали «маленьким пассажирам» сладкие подарки.
Розданные памятки содержат информацию, о том что на дороге может случиться непредсказуемая ситуация, и в подобных условиях, только удерживающее устройство спасет самое дорогое, что есть у Вас – Вашего ребенка! В дорожно-транспортных происшествиях, не пристегнутые и не зафиксированные в детских удерживающих устройствах малыши часто получают травмы, несовместимые с жизнью». По данным УДП ДВД г. Астаны, за 7 месяцев текущего года на дорогах столицы зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием детей, в которых 2 ребенка погибли и 80 получили различные травмы. Вот основные правила, следуя которым Вы сохраните жизнь собственного ребенка: 1. Не перевозите малыша на своих коленях. При аварии вы можете его не удержать или придавить собой. 2. Не пристегивайте малыша штатным ремнем безопасности без детского удерживающего устройства. Таким образом, вы вряд ли убережете его: так как ремень рассчитан на взрослого человека. 3. Не пристегивайте взрослого и ребенка одним ремнем. 4. Не разрешайте ребенку стоять за спиной водителя, между спинками передних сидений. 5. Не разрешайте ребенку сидеть на заднем сиденье спиной по ходу движения: при столкновении малыш упадет затылком вперед. Источник: auto.lafa.kz