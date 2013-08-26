Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Значительная часть республиканских дорог в РК не соответствует необходимым требованиям качества. К такому выводу пришли эксперты Союза дорожников Казахстана. По их данным, собранным во время исследования казахстанских автодорог местного и республиканского значения, более 9 тыс. км. полотна (43,1%) имеют ненадлежащее состояние. В тоже время, километраж автодорог, которым требуется ремонт, суммарно равен 19,2 тыс. км. В капитальном ремонте нуждается 30,6% (6443,2 км) дорог, в среднем ремонте - 22% (4639,1 км), в текущем - 49,7% (8175,2 км). Но куда более удручающая ситуация на автомобильных дорогах областного и местного значения, считают специалисты Союза. Традиционно, причиной проблемы признано недостаточное финансирование ремонта и содержания дорог. В связи с чем, Союз дорожников предлагает возродить «Дорожный фонд», который был эффективен во времена бывшего СССР. По словам представителей союза, фонд мог бы быть сформирован за счет налогов, акцизов на топливо, платы за въезд, выезд и транзитный проезд по территории РК. Однако, по мнению председателя Независимого автомобильного союза Эдуарда Эдокова, любые операции с большими деньгами в Казахстане редко бывают прозрачными. Источник: auto.lafa.kz