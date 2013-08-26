Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Два экскурсионных двухэтажных автобуса будут курсировать по столице. Автобусы для экскурсий по Астане предоставляются одной туристской компанией, согласно их прайс-листу один билет на взрослого обойдется в 2400 тенге. Маршрут автобусов будет пролегать мимо основных достопримечательностей столицы. Автобусы рассчитаны на 74 пассажиров (сидячие места) и будут работать с 10 утра до 8 вечера, правда, если верить данным на сайте компании, с гидом проехаться можно будет только в обеденное время, с 13:00 до 15:00. Но нужно отметить, что билеты на даблдекеры действительны в течение суток. То есть, в любой точке маршрута, можно будет сойти для детального осмотра достопримечательности, а потом продолжить экскурсию на следующем автобусе. Интервал между автобусами равен 30-40 минутам, количество остановок – 30. Также двухэтажные автобусы предоставляются для проведения и других мероприятий. К примеру, аренда одного такого транспорта для организации дня рождения обойдется в 65 000 тенге в час, минимальное время аренды – 3 часа. Источник: auto.lafa.kz