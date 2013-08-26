Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz На Черном Континенте стартовало производство самого дешевого в мире полноразмерного внедорожника Mobius Two – стоимостью всего 6 тысяч долларов США. Примечательно, что идея выпуска автомобиля принадлежит волонтеру Джоэлю Джексону (на фото ниже). Перебравшись из Англии в бывшую колонию Британской империи Кению, он задался целью создать максимально доступный внедорожник для африканского рынка, простой и дешевый, и попутно обеспечить работой местных жителей. В основе Mobius Two лежит стальной трубчатый каркас, а в движение машину приводит неприхотливый в обслуживании 4-цилиндровый бензиновый агрегат Toyota, сопряженный с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод – постоянный полный, пассажировместимость составляет восемь человек, а грузоподъемность - 500 кг. С учетом бездорожья в регионе, дорожный просвет увеличен до 35 с половиной сантиметров. Сборка внедорожника осуществляется непосредственно кенийцами. Несмотря на то, что на данный момент 65% деталей Mobius Two поставляются из-за рубежа, со временем уровень локализации производства будет существенно увеличен. В планах у Джексона реализовать до конца года порядка 500 экземпляров Mobius Two, ценой 6 000 американских долларов каждый. Источник: auto.lafa.kz