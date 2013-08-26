фото с сайта ngs24.ru фото с сайта ngs24.ru В Костанае в гостинице «Звездная» злоумышленники обокрали троих спортсменов из Российской Федерации, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона. Известно, что команда хоккеистов из Тюмени прибыла в Костанай для участия в турнире по хоккею с мячом. Спортсмены проживали в гостинице, в которой в ночь на воскресенье произошла кража. "У троих спортсменов из номера гостиницы похищены носильные вещи, сотовые телефоны, игровая приставка и деньги в сумме 350 рублей", - уточнили в пресс-службе. «Возбуждено уголовное дело по факту кражи, ведется следствие и поиск подозреваемых», - сообщил начальник отделения криминальной полиции Северного отдела полиции УВД Мурат Галиханов. По информации полицейских, уже определен круг подозреваемых.