Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Иллюстративное фото с сайта yk-news.kz Из-за сообщения о заложенной бомбе, из ж/д вокзала Актобе эвакуировали 2 500 человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" Как сообщили корреспонденту «Моего ГОРОДА» в пресс-службе ДВД Актюбинской области, телефонный звонок с сообщением о взрывном устройстве поступил в 9.42 по местному времени. К вокзалу были стянут все экстренные службы. На протяжении полутора часов сотрудники полиции искали взрывчатые вещества, но ничего не нашли. На это время всех пассажиров и работников вокзала эвакуировали. Сейчас полиция ищет анонима, сообщившего о заминировании. По предварительным данным, звонил мужчина. Напомним, актюбинский железнодорожный вокзал в этом году уже «минировали», ровно два месяца назад. Звонившую тогда с таксофона, расположенного у привокзальной площади, женщину задержать все ещё не удалось.