Фото 24.kz Фото 24.kz Мучительная дорога домой. Так о своей беде говорит жительница Шымкента Татьяна Бесшапошникова. Женщина уже 40 лет прикована к инвалидной коляске. Единственный пандус, который был в доме, сломали соседи. Теперь даже простая прогулка на свежем воздухе доставляет больше муки, чем радости. Татьяна Бесшапошникова - инвалид с рождения. Прикованная к коляске, теперь она словно запертая в клетке. И каждый день за жизнью на улице она наблюдает из окна. В последнее время это становится тяжелее не только физически. В прошлом году, потратив свои деньги, она пристроила в подъезде пандус. Но в мае соседи его разобрали. Преодолеть 8 ступенек до своей квартиры для Татьяны словно покорить высокогорный пик. Помочь ей некому. Единственная сестра надорвала спину, перетаскивая Татьяну на улицу и обратно. Одна надежда на представителей общества инвалидов. Сами соседи, лишившие инвалида единственной связи с миром, виноватыми себя не чувствуют. Говорят, что немало натерпелись за эти 9 месяцев из-за новой пристройки. Пытаясь ее обойти, падали и дети, и старики. Каракоз САДУАКАСКЫЗЫ, жительница города Шымкент: - Для нас осталось слишком мало места. Раньше здесь дверей не было. Из-за этого зимой образовывался лед, было скользко. Мы испытали немало дискомфорта. Мы против этого пандуса. Пандус - мечта не только Татьяны. В Шымкенте каждый день с этой проблемой сталкиваются более 800 инвалидов-колясочников. Однако вместо того, чтобы решить вопрос, всю ответственность чиновники скидывают на нас, говорят общественники. По словам местных властей, уже определен список государственных учреждений, где требуется установить пандусы. Всего их 751. Во многих из них строительные работы уже начались. Для частных организаций и жилых домов - финансирование не предусмотрено. Но помочь Татьяне все же обещали. Бахадыр НАРЫМБЕТОВ, заместитель акима города Шымкент: - Пандус можно сделать в соответствии со всеми стандартами. Чтобы нельзя было сломать, чтобы он был удобным для инвалидов и не мешал другим. Окажем помощь в рамках программы социальной ответственности предпринимателей. Вопрос решим, тем более это не займет много времени. Но полное решение проблем с пандусами - дело не одного дня. Их будут строить в три этапа до 2018 года. Авторы: Гаухар Сарсенбаева, Канат Жунысбеков, Ерболат Абишев, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, 24 KZ. Ичточник: 24.kz